В России начали серийное производство принтеров на отечественных системных платах

Новость о запуске производства была подтверждена представителем компании. «Катюша» утверждает, что их продукция соответствует всем необходимым стандартам и требованиям. Их печатные платы прошли проверку и внесены в реестр Минпромторга. Производство организовано в двух регионах: Ленинградской области и Зеленограде под Москвой. Это позволяет компании расширить производственные мощности и удовлетворить спрос на свою продукцию.

Новые принтеры и МФУ обладают высокой производительностью и функциональностью. Они оснащены интерфейсами Ethernet, USB и Wi-Fi, что делает их удобными для работы в офисных сетях. Кроме того, они совместимы с российскими операционными системами. Важным достижением для компании стало заключение контрактов с крупными российскими предприятиями и участие в государственных закупках.

Собственное программное обеспечение и использование российской электроники делает продукцию компании соответствующей требованиям президентского указа о безопасности информационной инфраструктуры.