В России начали серийное производство уборочных машин с гибридным двигателем

Опубликовано 13 августа 2024, 20:02
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В России начали серийное производство уборочных машин с гибридным двигателемПервая партия будет составлять 10 автомобилей
Завод «Кургандормаш» совместно с Южно-Уральским государственным университетом (ЮУрГУ) начал серийное производство первой в России уборочной машины с гибридным двигателем. В 2024 году будет выпущена первая партия из 10 автомобилей, которые будут проходить дополнительные тестирования в Санкт-Петербурге и Москве.
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Ведущий инженер-конструктор Центра компьютерного инжиниринга ЮУрГУ Алексей Ларин отметил, что модель УКМ-5000 отличается высокой эффективностью — в три раза выше, чем у обычных машин. Она предназначена для уборки мусора и грязи с улиц, тротуаров, парков и жилых комплексов. Машина обладает малогабаритным и маневренным дизайном, а также оснащена специальным шасси и планетарным редуктором для увеличения эффективности уборки.
Проект УКМ-5000 является частью инициативы «Умный экогород», направленной на создание экологически чистых коммунальных машин, которые улучшат качество городской среды, добавил Ларин.