В России начали серийное производство уборочных машин с гибридным двигателем

Ведущий инженер-конструктор Центра компьютерного инжиниринга ЮУрГУ Алексей Ларин отметил, что модель УКМ-5000 отличается высокой эффективностью — в три раза выше, чем у обычных машин. Она предназначена для уборки мусора и грязи с улиц, тротуаров, парков и жилых комплексов. Машина обладает малогабаритным и маневренным дизайном, а также оснащена специальным шасси и планетарным редуктором для увеличения эффективности уборки.

Проект УКМ-5000 является частью инициативы «Умный экогород», направленной на создание экологически чистых коммунальных машин, которые улучшат качество городской среды, добавил Ларин.