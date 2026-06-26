В России начали серийную сборку авиационного двигателя

ПД-8 относится к классу турбовентиляторных двигателей и предназначен для ближнемагистральных самолетов «Суперджет-100», а также самолетов-амфибий Бе-200. Конструкция разработана с применением отечественных материалов и технологий.

На предприятии отмечают, что при создании силовой установки было внедрено 17 новых технологических решений, а сам проект реализовали примерно за шесть лет. Для подготовки к серийному выпуску также была выстроена кооперация по поставкам комплектующих и проведена модернизация производства.

По данным Ростеха, первые серийные двигатели уже изготовлены и в ближайшее время будут переданы для установки на самолеты.