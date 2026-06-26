В России начали серийную сборку авиационного двигателя

Опубликовано 26 июня 2026, 19:361 мин.
В России начали серийную сборку авиационного двигателяРостех запустил производство авиационных двигателей
Объединенная двигателестроительная корпорация, входящая в госкорпорацию Ростех, приступила к сборке первых серийных авиационных двигателей ПД-8 для самолетов «Суперджет». Производство развернуто на базе «ОДК-Сатурн», где уже введено около 100 единиц нового промышленного оборудования для ускорения выпуска.
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ПД-8 относится к классу турбовентиляторных двигателей и предназначен для ближнемагистральных самолетов «Суперджет-100», а также самолетов-амфибий Бе-200. Конструкция разработана с применением отечественных материалов и технологий.
На предприятии отмечают, что при создании силовой установки было внедрено 17 новых технологических решений, а сам проект реализовали примерно за шесть лет. Для подготовки к серийному выпуску также была выстроена кооперация по поставкам комплектующих и проведена модернизация производства.
По данным Ростеха, первые серийные двигатели уже изготовлены и в ближайшее время будут переданы для установки на самолеты.