В России начали серийный выпуск станков для сборки электроники

Новые станки обладают точностью позиционирования до ±35 мкм и способны устанавливать до 15 тысяч компонентов в час. Система поддерживает работу с деталями различных размеров — от миниатюрных 0201 до крупногабаритных элементов 40×40 мм. Особенностью оборудования стала встроенная система контроля ошибок на основе машинного зрения.

Как отметил директор «Эксперт групп» Виталий Михайловский, PiPlacer8 совместим как с российскими, так и с западными стандартами цифровизации. Это упрощает его интеграцию в действующие производственные линии. Преимуществом также стало специализированное программное обеспечение, адаптированное под нужды отечественных предприятий.

По словам представителей «Сколково», российская разработка обладает экспортным потенциалом и может конкурировать не только на внутреннем рынке.