В России начали создавать офисы ИИ-трансформации в компаниях

В MWS AI отметили, что организации ищут руководителей, сочетающих инженерные компетенции со стратегическим мышлением. В их обязанности входит разработка проектов цифровизации, сокращение издержек и повышение производительности. Также специалисты отвечают за создание новых должностей. В них входят эксперты по продуктивности и ИИ-менторы, которые помогают сотрудникам эффективно использовать инструменты искусственного интеллекта.

Спрос на профессионалов, владеющих технологиями ИИ, отмечается в различных сферах: маркетинге, клиентском сервисе, логистике, управлении персоналом и финансах.

Ранее Сбер представил новый сервис, который позволяет предпринимателям бесплатно создать интернет-магазин за несколько минут. Технология использует искусственный интеллект GigaChat и доступна через интернет-банк СберБизнес.