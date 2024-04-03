В России начали тестирование беспилотного автомобиля Lada Vesta

Опубликовано 03 апреля 2024, 21:13
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В России начали тестирование беспилотного автомобиля Lada VestaНа дорогах и специальных полигонах
Российские ученые из ФГУП «НАМИ» активно занимаются разработкой и тестированием беспилотных технологий на примере автомобиля Lada Vesta. Используя как обычные дороги, так и специальные испытательные полигоны, они проверяют работу автоматической системы управления.
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Согласно словам исполнительного директора по информационным и интеллектуальным системам ФГУП «НАМИ» Дениса Ендачева, беспилотная система проявляет высокую стабильность в работе, успешно осуществляя движение в городском трафике.
Ендачев выразил уверенность в том, что подобные технологии могут значительно снизить стоимость такси и грузоперевозок, что сделает их более доступными для широкого круга потребителей. Он также подчеркнул, что в ближайшем будущем такие инновации активно внедрятся многими автопроизводителями.