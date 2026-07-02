В России начали внедрять биометрию по радужке глаза в аэропортах

Основой решения стал программно-аппаратный комплекс «Взор», который распознает личность по радужке глаза. Система обеспечивает идентификацию до 40 человек в минуту, а сам процесс занимает доли секунды и проходит на расстоянии до 1,5 метра. Технология работает без контакта и сохраняет точность даже при использовании очков или линз.

Дополнительно в аэропорту установлен комплекс «Киоск», который фиксирует биометрические данные по радужке глаза, лицу, отпечаткам пальцев и голосу и интегрируется с системами контроля доступа. В «Азимуте» отмечают, что данные преобразуются в биометрический код без возможности восстановления изображения радужки.