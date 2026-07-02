В России начали внедрять биометрию по радужке глаза в аэропортах

Опубликовано 02 июля 2026, 17:531 мин.
В России начали внедрять биометрию по радужке глаза в аэропортахСистема тестируется в Махачкале
Компания «Азимут», входящая в госкорпорацию Ростех, начала внедрение отечественной системы биометрической идентификации по радужной оболочке глаза на объектах транспортной инфраструктуры. Первым местом применения стал аэропорт Махачкалы на Северном Кавказе, где комплекс используется для бесконтактного доступа сотрудников в служебные зоны.
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Основой решения стал программно-аппаратный комплекс «Взор», который распознает личность по радужке глаза. Система обеспечивает идентификацию до 40 человек в минуту, а сам процесс занимает доли секунды и проходит на расстоянии до 1,5 метра. Технология работает без контакта и сохраняет точность даже при использовании очков или линз.
Дополнительно в аэропорту установлен комплекс «Киоск», который фиксирует биометрические данные по радужке глаза, лицу, отпечаткам пальцев и голосу и интегрируется с системами контроля доступа. В «Азимуте» отмечают, что данные преобразуются в биометрический код без возможности восстановления изображения радужки.