В России начали выпуск композитных судовых валов для кораблей

Опубликовано 24 июня 2026, 16:151 мин.
В России начали выпуск композитных судовых валов для кораблейИмпортозамещение в судостроении
Главный конструктор Пермского завода машиностроения Алексей Захаров в беседе с РИА Новости сообщил, что в России запущено производство углепластиковых судовых вало. Они применяются для передачи вращения от двигателя к гребному винту на кораблях и судах любого водоизмещения. Разработка уже рассматривается как замена продукции немецких компаний Centa и Vulcan.
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По характеристикам композитный вал примерно в три раза легче металлического аналога: около 300 кг против примерно 1 тонны у традиционного изделия. Также он обладает пониженной шумностью и не является магнитным. Ранее подобные изделия закупались в Европе, а затем в странах Азии после прекращения поставок. Захаров отметил возможность выпуска валов разных размеров для различных типов судов.
Новый вал модели ВМК-60−1 впервые был представлен в июне на военно-морском салоне «Флот-2026» в Кронштадте.