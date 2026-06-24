В России начали выпуск композитных судовых валов для кораблей

По характеристикам композитный вал примерно в три раза легче металлического аналога: около 300 кг против примерно 1 тонны у традиционного изделия. Также он обладает пониженной шумностью и не является магнитным. Ранее подобные изделия закупались в Европе, а затем в странах Азии после прекращения поставок. Захаров отметил возможность выпуска валов разных размеров для различных типов судов.

Новый вал модели ВМК-60−1 впервые был представлен в июне на военно-морском салоне «Флот-2026» в Кронштадте.