В России
Опубликовано 17 мая 2025, 16:53
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В России начали выпуск оборудования для атомной энергетики

Лицензия Ростехнадзора открыла доступ к госпроектам в энергетике
Предприятие «Эталон», входящее в состав компании «РТ-Техприемка» (госкорпорация «Ростех»), получило лицензию Ростехнадзора на проектирование и производство оборудования для ядерных установок. Документ действует пять лет и позволяет поставлять продукцию для атомных электростанций. Первые контракты уже заключены.
В России начали выпуск оборудования для атомной энергетики

© Ferra.ru

«Эталон» будет выпускать оборудование второго и третьего классов безопасности. В перечень входят термопреобразователи сопротивления, средства измерения температуры, регуляторы, а также узлы для ремонта датчиков. Вся продукция адаптирована под требования российских АЭС.

Как отметили в компании, изделия отличаются высокой точностью и соответствуют международным стандартам ядерной безопасности. Производственная база и собственные разработки позволяют гарантировать надежность оборудования.

Гендиректор «РТ-Техприемки» Владлен Шорин заявил, что лицензия расширяет участие предприятия в государственных и международных проектах. Это соответствует стратегии «Ростеха» по укреплению технологического суверенитета и созданию конкурентоспособной продукции.

Уже начались поставки термопреобразователей серии ТСП, включая модели для высокоточных измерений в промышленности. Также поставляются лабораторные установки МТП—2МР 50/500, используемые для калибровки приборов при температурах до 1200 °C.