В России начали выпуск оборудования для атомной энергетики

«Эталон» будет выпускать оборудование второго и третьего классов безопасности. В перечень входят термопреобразователи сопротивления, средства измерения температуры, регуляторы, а также узлы для ремонта датчиков. Вся продукция адаптирована под требования российских АЭС.

Как отметили в компании, изделия отличаются высокой точностью и соответствуют международным стандартам ядерной безопасности. Производственная база и собственные разработки позволяют гарантировать надежность оборудования.

Гендиректор «РТ-Техприемки» Владлен Шорин заявил, что лицензия расширяет участие предприятия в государственных и международных проектах. Это соответствует стратегии «Ростеха» по укреплению технологического суверенитета и созданию конкурентоспособной продукции.

Уже начались поставки термопреобразователей серии ТСП, включая модели для высокоточных измерений в промышленности. Также поставляются лабораторные установки МТП—2МР 50/500, используемые для калибровки приборов при температурах до 1200 °C.