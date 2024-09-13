В России начались доклинические испытания геля для заживления ран

Гель предназначен для лечения трофических язв и незаживающих ран, особенно у пожилых людей и пациентов с сахарным диабетом. Проблема незаживающих ран актуальна для 1,6% пожилых россиян и 19% больных диабетом. Традиционные методы лечения часто осложняются устойчивостью бактерий к антибиотикам, отметили в пресс-службе.

Разработанный гель содержит антибактериальный пептидомиметик и инертный полимерный гель. Пептидомиметик, имитируя структуру природного пептида, атакует мембраны бактерий, включая грибки рода Candida, что обеспечивает его антимикробное действие. Гель также обладает низкой токсичностью и может быть эффективен в хирургии и лечении инфекционных поражений кожи.