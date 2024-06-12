В России начались испытания новых препаратов для борьбы с раком

Опубликовано 12 июня 2024, 16:56
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В России начались испытания новых препаратов для борьбы с ракомНа основе вирусов
В России начались испытания новых препаратов для борьбы с раковыми заболеваниями с использованием вирусов. Об этом сообщил главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН Петр Чумаков на церемонии награждения Героев Труда и лауреатов госпремий за 2023 год.
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Исследования Чумакова и его команды позволили пересмотреть процесс превращения нормальных клеток в опухолевые, что привело к разработке новых терапевтических подходов с использованием онколитических вирусов. Эти вирусы уничтожают раковые клетки, опираясь на природные механизмы.
Чумаков, член-корреспондент РАН, известен своими исследованиями гена ТР53, который играет ключевую роль в злокачественном перерождении клеток. Его работы значительно повлияли на развитие биологической науки и открыли новые пути терапии онкологических заболеваний. Сейчас несколько новых препаратов, разработанных на основе этих исследований, проходят испытания, что дает надежду на эффективную борьбу с раком, пишет ТАСС.