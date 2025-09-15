В России начались испытания отечественной системы накопления энергии

Директор по развитию ООО «Энерготехсервис» Евгений Лысаков в рамках дискуссионной сессии «Развитие технологического потенциала предприятий ТЭК: технологический аудит, анализ, решения, реализация» рассказал, что система разрабатывается совместно с российским партнером и производится с полным циклом внутри страны.

Основной акцент сделан на обеспечение высокой надежности, автономности и точности работы оборудования. Разработка ориентирована в первую очередь на нефтегазовую отрасль, где предъявляются строгие требования к качеству и алгоритмам работы техники. Успешное применение в ТЭК откроет возможность внедрения технологии и в других промышленных секторах, что позволит российскому производителю выйти на мировой рынок.

Использование новой системы позволяет значительно снижать колебания частоты и напряжения при резких нагрузках. Такие накопители высокой мощности появились в промышленности относительно недавно — менее десяти лет назад — и изначально применялись за рубежом для компенсации переменной нагрузки при бурении на дизельных установках. Сегодня спектр задач, решаемых устройствами, стал гораздо шире.