В России
Опубликовано 15 сентября 2025, 23:20
1 мин.

В России начались испытания отечественной системы накопления энергии

Для топливно-энергетического комплекса
В России стартовали опытно-промышленные испытания системы накопления энергии отечественного производства для топливно-энергетического комплекса. Первые результаты тестов оказались положительными по ряду критериев, сообщили на международном энергетическом форуме TNF в Тюмени.
Директор по развитию ООО «Энерготехсервис» Евгений Лысаков в рамках дискуссионной сессии «Развитие технологического потенциала предприятий ТЭК: технологический аудит, анализ, решения, реализация» рассказал, что система разрабатывается совместно с российским партнером и производится с полным циклом внутри страны.

Основной акцент сделан на обеспечение высокой надежности, автономности и точности работы оборудования. Разработка ориентирована в первую очередь на нефтегазовую отрасль, где предъявляются строгие требования к качеству и алгоритмам работы техники. Успешное применение в ТЭК откроет возможность внедрения технологии и в других промышленных секторах, что позволит российскому производителю выйти на мировой рынок.

Использование новой системы позволяет значительно снижать колебания частоты и напряжения при резких нагрузках. Такие накопители высокой мощности появились в промышленности относительно недавно — менее десяти лет назад — и изначально применялись за рубежом для компенсации переменной нагрузки при бурении на дизельных установках. Сегодня спектр задач, решаемых устройствами, стал гораздо шире.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
