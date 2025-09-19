В России начались испытания роботизированного тренажера для детей

Аппарат, сочетающий функции эллиптического тренажёра и велосипеда, оснащён электрическим мотором и системой подвесов для безопасной фиксации пациента. Он способен двигаться со скоростью до 20 км/ч и обеспечивать тренировку рук и ног даже тем, кто не может двигаться самостоятельно.

Испытания проходят на базе Детского центра физической реабилитации и спорта «Гросско». Специалисты отмечают, что движение в вертикальном положении критически важно для правильного формирования костно-мышечной и нервной систем у детей.

Концепцию тренажера разработал выпускник МИФИ Лев Новиков, а его техническую реализацию осуществила команда ученых и студентов университета.