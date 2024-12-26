В России начались клинические испытания новой вакцины против менингококка

Опубликовано 26 декабря 2024, 21:021 мин.
В России начались клинические испытания новой вакцины против менингококкаПрепарат защищает от пяти серотипов и не имеет аналогов в России
В пресс-службе Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) сообщили, что агентство получило разрешение на проведение первой фазы клинических испытаний инновационной вакцины для профилактики менингококковой инфекции. Вакцина, которая не имеет аналогов в России, прошла доклинические исследования, в ходе которых была подтверждена ее безопасность и эффективность.
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Препарат представляет собой полисахаридную конъюгированную вакцину, которая одновременно защищает от пяти серотипов менингококка: A, B, C, W и Y. Важно отметить, что большинство распространённых вакцин в мире не включают серотип B, который в России является одним из наиболее часто встречающихся.
Согласно данным ФМБА, в России менингококковая инфекция типа B составляет 33% от всех случаев заболевания, и в некоторых регионах этот серотип встречается еще чаще. Он также связан с более тяжелыми последствиями заболевания, такими как менингококцемия и полиорганная недостаточность, что увеличивает риск инвалидности и летальности.