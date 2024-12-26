В России начались клинические испытания новой вакцины против менингококка

Препарат представляет собой полисахаридную конъюгированную вакцину, которая одновременно защищает от пяти серотипов менингококка: A, B, C, W и Y. Важно отметить, что большинство распространённых вакцин в мире не включают серотип B, который в России является одним из наиболее часто встречающихся.

Согласно данным ФМБА, в России менингококковая инфекция типа B составляет 33% от всех случаев заболевания, и в некоторых регионах этот серотип встречается еще чаще. Он также связан с более тяжелыми последствиями заболевания, такими как менингококцемия и полиорганная недостаточность, что увеличивает риск инвалидности и летальности.