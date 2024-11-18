В России начались клинические испытания препарата для лечения рака крови

Опубликовано 18 ноября 2024, 16:431 мин.
В России начались клинические испытания препарата для лечения рака кровиCAR-T-препарат «Утжефра»
В пресс-службе Минздрава РФ сообщили, что в стране стартовало первое клиническое исследование отечественного CAR-T-клеточного препарата «Утжефра», который предназначен для лечения злокачественных заболеваний крови. Разработка препарата была проведена в Национальном медицинском исследовательском центре гематологии Минздрава России при поддержке Министерства здравоохранения.
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Препарат «Утжефра» будет применяться для лечения агрессивных форм рака крови, таких как рецидивы и устойчивые к терапии заболевания, для которых другие методы лечения часто неэффективны. Исследование рассчитано на 60 пациентов, которые будут получать терапию в течение года.
После завершения клинических исследований и получения регистрации, препарат станет доступен в медицинских учреждениях по всей России. Производство «Утжефры» будет организовано на лицензированной площадке НМИЦ гематологии, строительство которой планируется завершить к 2026 году.