В России начались клинические испытания препарата для лечения рака крови

Препарат «Утжефра» будет применяться для лечения агрессивных форм рака крови, таких как рецидивы и устойчивые к терапии заболевания, для которых другие методы лечения часто неэффективны. Исследование рассчитано на 60 пациентов, которые будут получать терапию в течение года.

После завершения клинических исследований и получения регистрации, препарат станет доступен в медицинских учреждениях по всей России. Производство «Утжефры» будет организовано на лицензированной площадке НМИЦ гематологии, строительство которой планируется завершить к 2026 году.