В России начались клинические испытания препарата для вентиляции легких

Разработка технологии газожидкостной искусственной вентиляции легких направлена на лечение тяжелых бронхолегочных заболеваний и спасение пациентов в критическом состоянии. Ранее проведенные исследования на лабораторных животных подтвердили безопасность и эффективность метода, отметили в ФПИ.

Доклинические исследования уже завершены, получено разрешение на клинические испытания. В рамках текущего проекта начаты клинические испытания газопереносящей жидкости с участием человека. Клинические испытания I-II фазы планируется завершить до конца 2025 года.