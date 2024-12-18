В России началось тестирование нового метода лечения хронического панкреатита

Как сообщают в пресс-службе программы «Приоритет-2030», операция включает в себя удаление поджелудочной железы, что необходимо в случае невыносимых болей или угрозы онкологического заболевания. После удаления поджелудочной железы островки Лангерганса извлекаются из хвостовой части органа и пересаживаются в печень пациента. Там они начинают вырабатывать инсулин, что помогает регулировать уровень сахара в крови.

Этот метод был успешно применен на двух пациентах, которые отметили значительное снижение болевого синдрома. Однако, по словам врачей, роль пересаженных клеток пока остается ограниченной, и медики планируют в будущем проводить операции на более ранних стадиях болезни, чтобы предотвратить истощение клеток Лангерганса.