В России начнется тестирование посадки на поезд по биометрии

Опубликовано 12 сентября 2024, 12:291 мин.
В России начнется тестирование посадки на поезд по биометрииИспытания продлятся до конца 2024 года
С сентября начнется тестирование системы посадки на поезд с использованием биометрии. Оператор Единой биометрической системы, Центр биометрических технологий (ЦБТ), сообщил, что лабораторные испытания завершены и теперь технология будет проверяться на реальных вокзалах и станциях.
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В ходе тестов будет оцениваться работа системы в условиях реального использования. Ожидается, что испытания продлятся до конца 2024 года. Новая технология предложит пассажирам возможность прохода на поезд с помощью биометрических данных вместо традиционного предъявления билета или паспорта. Однако, по-прежнему будет доступен выбор между биометрическим входом и классическим способом.
В пресс-службе ЦБТ отметили, что биометрическая система обеспечит удобство и безопасность, но не исключит полностью традиционные методы проверки документов.