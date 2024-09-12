В России начнется тестирование посадки на поезд по биометрии

В ходе тестов будет оцениваться работа системы в условиях реального использования. Ожидается, что испытания продлятся до конца 2024 года. Новая технология предложит пассажирам возможность прохода на поезд с помощью биометрических данных вместо традиционного предъявления билета или паспорта. Однако, по-прежнему будет доступен выбор между биометрическим входом и классическим способом.

В пресс-службе ЦБТ отметили, что биометрическая система обеспечит удобство и безопасность, но не исключит полностью традиционные методы проверки документов.