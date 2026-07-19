В России
Опубликовано 19 июля 2026, 23:32
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В России начнут генетические исследования факторов долголетия

Программа стартует с 2027 года
С 2027 года в России планируют ежегодно проводить популяционные исследования состояния здоровья населения с применением генетических технологий. Особое внимание будет уделено изучению долгожителей. Соответствующая работа предусмотрена правительственным документом, пишет ТАСС.
В России начнут генетические исследования факторов долголетия

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Исследования охватят большие группы людей, проживающих в разных регионах страны. Специалисты будут анализировать состояние здоровья, генетические особенности, распространенность заболеваний и факторы, влияющие на продолжительность жизни. Полученные данные предполагается использовать для разработки подходов к сохранению здоровья населения.

За реализацию программы отвечают Минобрнауки, Минздрав и Федеральное медико-биологическое агентство. Итоги исследований будут ежегодно направляться в правительство. По замыслу авторов программы, проект позволит глубже изучить причины долголетия и оценить состояние здоровья населения на основе современных генетических технологий.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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