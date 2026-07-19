В России начнут генетические исследования факторов долголетия

Исследования охватят большие группы людей, проживающих в разных регионах страны. Специалисты будут анализировать состояние здоровья, генетические особенности, распространенность заболеваний и факторы, влияющие на продолжительность жизни. Полученные данные предполагается использовать для разработки подходов к сохранению здоровья населения.

За реализацию программы отвечают Минобрнауки, Минздрав и Федеральное медико-биологическое агентство. Итоги исследований будут ежегодно направляться в правительство. По замыслу авторов программы, проект позволит глубже изучить причины долголетия и оценить состояние здоровья населения на основе современных генетических технологий.