В России начнут испытания отечественной мРНК-вакцины от рака

Терапия будет проводиться на базе двух онкологических учреждений — Московского научно-исследовательского онкологического института имени П. А. Герцена и НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина. Для каждого участника исследования уже проведен генетический анализ и определен индивидуальный состав препарата.

Разрешение на применение новой медицинской технологии может быть получено в течение ближайших полутора месяцев. Все необходимые документы направлены в Министерство здравоохранения Российской Федерации для регистрации.

Разрабатываемая технология является универсальной и в перспективе может применяться для лечения различных видов онкологических заболеваний.