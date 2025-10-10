В России начнут испытания отечественной мРНК-вакцины от рака

Опубликовано 10 октября 2025, 18:551 мин.
В России начнут испытания отечественной мРНК-вакцины от ракаДля лечения уже набрали 30 пациентов
В России стартует клиническое применение отечественной мРНК-вакцины против онкологических заболеваний. Как сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, для экспериментального лечения уже отобрано 30 пациентов с диагнозом меланома.
Терапия будет проводиться на базе двух онкологических учреждений — Московского научно-исследовательского онкологического института имени П. А. Герцена и НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина. Для каждого участника исследования уже проведен генетический анализ и определен индивидуальный состав препарата.
Разрешение на применение новой медицинской технологии может быть получено в течение ближайших полутора месяцев. Все необходимые документы направлены в Министерство здравоохранения Российской Федерации для регистрации.
Разрабатываемая технология является универсальной и в перспективе может применяться для лечения различных видов онкологических заболеваний.