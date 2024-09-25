В России начнут клинические испытания искусственной кожи

Опубликовано 25 сентября 2024, 18:591 мин.
В России начнут клинические испытания искусственной кожиВ 2025 году
Замруководителя Курчатовского комплекса НБИКС-природоподобных технологий Раиф Василов сообщил, что клинические испытания разработанной в России искусственной кожи человека планируется начать в 2025 году. На этапе доклиники исследование демонстрирует многообещающие результаты.
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Василов отметил, что Курчатовский институт активно сотрудничает с ведущими хирургическими и трансплантационными центрами страны. На стадии предклинических исследований изделия из искусственной кожи уже показали свою эффективность. Технология основана на клеточных методах и использовании полимеров для создания матриц, в которые внедряются клетки.
Исследования проводятся на животных, но ученый уверен, что технологии будут успешно применимы и на людях. По словам Василова, команда работает на уровне самых передовых технологий, хотя не стремится к революции в этой области.