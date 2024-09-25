В России начнут клинические испытания искусственной кожи

Василов отметил, что Курчатовский институт активно сотрудничает с ведущими хирургическими и трансплантационными центрами страны. На стадии предклинических исследований изделия из искусственной кожи уже показали свою эффективность. Технология основана на клеточных методах и использовании полимеров для создания матриц, в которые внедряются клетки.

Исследования проводятся на животных, но ученый уверен, что технологии будут успешно применимы и на людях. По словам Василова, команда работает на уровне самых передовых технологий, хотя не стремится к революции в этой области.