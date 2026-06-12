В России начнут клинические испытания вакцины от рака в 2027 году

Вакцина относится к поливалентным мультитаргетным препаратам и не является РНК-вакциной. В исследования планируют сразу включать пациентов, а не здоровых добровольцев, что связано с особенностями таких лекарств.

Пептидная вакцина представляет собой набор коротких фрагментов белков опухолевых клеток. Они «обучают» иммунную систему распознавать рак и запускать ответ против опухоли. В отличие от РНК-вакцин, которые заставляют клетки временно производить нужные белки, здесь используются уже готовые фрагменты, отметила Заславская.