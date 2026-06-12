В России
Опубликовано 12 июня 2026, 19:50
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В России начнут клинические испытания вакцины от рака в 2027 году

Разрабатывается пептидный препарат
Российская фармкомпания «Промомед» планирует в 2027 году запустить первую фазу клинических исследований пептидной вакцины от рака. По словам директора по новым продуктам Киры Заславская, препарат разработан совместно с международными партнерами, пишет ТАСС.
В России начнут клинические испытания вакцины от рака в 2027 году

© Ferra.ru

Вакцина относится к поливалентным мультитаргетным препаратам и не является РНК-вакциной. В исследования планируют сразу включать пациентов, а не здоровых добровольцев, что связано с особенностями таких лекарств.

Пептидная вакцина представляет собой набор коротких фрагментов белков опухолевых клеток. Они «обучают» иммунную систему распознавать рак и запускать ответ против опухоли. В отличие от РНК-вакцин, которые заставляют клетки временно производить нужные белки, здесь используются уже готовые фрагменты, отметила Заславская.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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