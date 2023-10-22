В России начнут контролировать перевозки лесаа с помощью ИИ

В России начнут контролировать перевозки лесаа с помощью ИИC 2024 года
С 2024 года Россия начнет внедрение системы контроля транспортировки древесины с использованием искусственного интеллекта (ИИ). Поправки в законодательство уже готовятся, сообщил заместитель руководителя Рослесхоза, Вячеслав Спиренков, пишет РИА Новости.
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Эксперимент в области автоматического контроля транспортировки леса с использованием ИИ и видеокамер проведен в 2022 году в Пермском крае. В ходе анализа система смогла распознать 1052 транспортных средства как лесовозную технику, в то время как 370 фактов перевозки не нашли подтверждения в системе ЛесЕГАИС.
Мы сейчас на этапе детальной проработки финансово-экономического обоснования и подготовки поправок в КоАП. Штрафы мы должны перевести с ручного на автоматический механизм, чтобы так же, как за нарушение правил дорожного движения, мы могли бы эти штрафы присылать.
Система ЛесЕГАИС (единая государственная автоматизированная информационная система) используется для автоматизации государственного контроля над сделками с лесом.