В России начнут лечить аденому простаты паром

Метод предполагает удаление избыточной ткани предстательной железы с помощью водяного пара. Процедура длится всего 15 минут, а заметный эффект появляется через 2−3 месяца. Пока операцию проводят под спинальной или общей анестезией, но в перспективе ее смогут делать амбулаторно под местным обезболиванием.

По словам специалистов, технология подходит не всем пациентам, но имеет преимущества. Она не требует длительной госпитализации — человек уходит домой в тот же день с катетером, который позже удаляют. Это снижает нагрузку на стационары и расходы на лечение.

Первые операции по методике Rezum уже провели в Архангельске. Главный уролог области Максим Савельев отметил, что технология актуальна, так как каждый 11-й мужчина в России сталкивается с этой проблемой.