В России начнут маркировать икру

22:53, 15 сентября 2023
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В России начнут маркировать икруОбязательную маркировку икры введут с 1 апреля 2024 года
В России начнут маркировать красную и черную икру с 1 апреля 2024 года. Сейчас проходит эксперимент по маркировке с апреля 2023 года, в рамках которого производитель маркируют икру добровольно.
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Замминистра промышленности и торговли РФ Екатерина Приезжева побывала в Сахалинской области, где в правительстве региона прошло заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в регионе. Екатерина Приезжева заявила, что Минпромторг занимается вопросом внедрения маркировки икры.
По поручению правительства РФ Минпромторгом России совместно с заинтересованными ведомствами прорабатывается вопрос о внедрении обязательной маркировки в отношении икры с 1 апреля 2024 года.
Екатерина Приезжева
Замминистра промышленности и торговли РФ