В России начнут маркировать икру

Обязательную маркировку икры введут с 1 апреля 2024 года

В России начнут маркировать красную и черную икру с 1 апреля 2024 года. Сейчас проходит эксперимент по маркировке с апреля 2023 года, в рамках которого производитель маркируют икру добровольно.