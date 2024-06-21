В России
Опубликовано 21 июня 2024, 21:14
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В России начнут отработку беспилотного судовождения на МТК «Север — Юг»

Соединяющем Санкт-Петербург и Мумбаи
Компания Sitronics KT планирует начать отработку беспилотного судовождения на международном транспортном коридоре «Север — Юг», соединяющем Санкт-Петербург и Мумбаи.
В России начнут отработку беспилотного судовождения на МТК «Север — Юг»

© Ferra.ru

Проект предполагает использование беспилотных судов для грузоперевозок в этом регионе, который проходит через Каспийское море от порта Астрахани до иранского Энзели. Разработчики намерены создать международную нормативную базу для регулирования морских автономных надводных судов.

Генеральный директор Sitronics KT, Андрей Родионов, подчеркнул, что реализация проекта может способствовать созданию международного кодекса и стандартизации требований к технологии автономного судоходства.

Он также отметил необходимость оборудования судов и портов цифровыми системами для поддержки беспилотных судов и управления логистическими процессами. Недостаток правового регулирования является основным препятствием для глобального развития автономного судоходства.