Проект предполагает использование беспилотных судов для грузоперевозок в этом регионе, который проходит через Каспийское море от порта Астрахани до иранского Энзели. Разработчики намерены создать международную нормативную базу для регулирования морских автономных надводных судов.

Генеральный директор Sitronics KT, Андрей Родионов, подчеркнул, что реализация проекта может способствовать созданию международного кодекса и стандартизации требований к технологии автономного судоходства.

Он также отметил необходимость оборудования судов и портов цифровыми системами для поддержки беспилотных судов и управления логистическими процессами. Недостаток правового регулирования является основным препятствием для глобального развития автономного судоходства.