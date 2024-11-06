В России начнут производить лекарства для редких заболеваний

Опубликовано 06 ноября 2024, 20:311 мин.
В России начнут производить лекарства для редких заболеванийВ 2025 году
Учёные университета «Сириус» при поддержке Российского научного фонда (РНФ) разработали технологии производства трёх препаратов для лечения редких наследственных заболеваний, аналоги которых в России ранее не выпускались. Продукция будет запущена в 2025 году.
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Как сообщил Роман Иванов, директор Научного центра трансляционной медицины университета, проект направлен на создание синтетических методов для орфанных препаратов. Эти лекарства крайне важны для лечения редких заболеваний, а их высокая стоимость на зарубежных рынках делает их недоступными для многих российских пациентов.
Запуск производства препаратов будет осуществлён компанией КФР, резидентом инновационного научно-технологического центра «Сириус». Производственная аптека для этого уже строится на территории центра.
Сейчас такие препараты закупаются за рубежом.