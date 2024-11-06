В России начнут производить лекарства для редких заболеваний

Как сообщил Роман Иванов, директор Научного центра трансляционной медицины университета, проект направлен на создание синтетических методов для орфанных препаратов. Эти лекарства крайне важны для лечения редких заболеваний, а их высокая стоимость на зарубежных рынках делает их недоступными для многих российских пациентов.

Запуск производства препаратов будет осуществлён компанией КФР, резидентом инновационного научно-технологического центра «Сириус». Производственная аптека для этого уже строится на территории центра.

Сейчас такие препараты закупаются за рубежом.