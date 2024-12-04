В России начнут производство оборудования для возобновляемой энергетики

Михаил Кузнецов, директор Департамента машиностроения для ТЭК Минпромторга России, сообщил об этом на пленарной сессии II Технологического саммита TNF в Тюмени. Он отметил, что в проекте будут затронуты несколько направлений, включая традиционную энергетику, СПГ-заводы и зеленую энергетику. Также будет развиваться производство системно-комплектной энергии, включая литий-ионные аккумуляторы и космические технологии.

Ожидается, что к концу года будет подписано первое соглашение в рамках программы кешбэка, направленной на поддержку отечественного производства.