В России начнут производство оборудования для возобновляемой энергетики

Опубликовано 04 декабря 2024, 21:261 мин.
В России начнут производство оборудования для возобновляемой энергетикиРоссия освоит производство 340 единиц оборудования
В России освоят производства оборудования для генерации энергии из возобновляемых источников в рамках нового национального проекта «Новые атомные и энергетические технологии». В рамках проекта будет произведено 340 единиц оборудования для энергетики, включая устройства для солнечной и ветровой энергетики, а также для традиционных источников энергии.
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Михаил Кузнецов, директор Департамента машиностроения для ТЭК Минпромторга России, сообщил об этом на пленарной сессии II Технологического саммита TNF в Тюмени. Он отметил, что в проекте будут затронуты несколько направлений, включая традиционную энергетику, СПГ-заводы и зеленую энергетику. Также будет развиваться производство системно-комплектной энергии, включая литий-ионные аккумуляторы и космические технологии.
Ожидается, что к концу года будет подписано первое соглашение в рамках программы кешбэка, направленной на поддержку отечественного производства.