В России начнут строить дороги из отходов содового производства

При производстве кальцинированной соды образуется большое количество шлама, который обычно хранится в шламохранилищах, загрязняя окружающую среду. Исследователи ПНИПУ предложили использовать шлам карбоната кальция для повышения несущей способности грунта при строительстве дорог, добавили в пресс-службе.

Предварительные эксперименты показали, что упрочнение грунта возможно на 6−18% в зависимости от его свойств. Это повышает устойчивость дорог к нагрузкам. Однако шлам содержит хлорид-ионы, которые могут загрязнять воду и почву. Ученые предлагают решать эту проблему с помощью летучей золы, поглощающей хлорид-ионы.