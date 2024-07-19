В России начнут строить дороги из отходов содового производства

Опубликовано 19 июля 2024, 17:58
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В России начнут строить дороги из отходов содового производстваЧто сделает грунт прочнее на 6-18%
В пресс-службе Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) сообщили, что ученые вуза разработали метод строительства дорог с использованием отходов содового производства — шлама. Это позволит укрепить грунтовые элементы дорог и снизить стоимость строительства.
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При производстве кальцинированной соды образуется большое количество шлама, который обычно хранится в шламохранилищах, загрязняя окружающую среду. Исследователи ПНИПУ предложили использовать шлам карбоната кальция для повышения несущей способности грунта при строительстве дорог, добавили в пресс-службе.
Предварительные эксперименты показали, что упрочнение грунта возможно на 6−18% в зависимости от его свойств. Это повышает устойчивость дорог к нагрузкам. Однако шлам содержит хлорид-ионы, которые могут загрязнять воду и почву. Ученые предлагают решать эту проблему с помощью летучей золы, поглощающей хлорид-ионы.