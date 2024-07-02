В России начнуть строительство пятиэтажных домов с использованием 3D-принтера

Опубликовано 02 июля 2024, 17:46
1 мин.
В России начнуть строительство пятиэтажных домов с использованием 3D-принтераВ следующем году
В России ожидаются первые пятиэтажные дома, созданные с использованием 3D-принтеров, уже в следующем году. Согласно сообщению телеканала «Известия», инженеры разработали проект специализированной машины, способной осуществить эту амбициозную задачу. На данный момент в стране присутствуют двухэтажные высокотехнологичные здания, обладающие сроком эксплуатации не менее 50 лет.
© Ferra.ru
Применение 3D-технологий в строительстве значительно экономически выгоднее по сравнению с традиционными методами, такими как кирпичная кладка. Инженер Александр Маслов разработал собственный 3D-принтер для создания строительных материалов и уже с 2017 года живёт в собственном доме, построенном с использованием этой технологии. Здания печатаются блоками, которые затем собираются в единую конструкцию.
В перспективе в России могут появиться и высотные 3D-здания, достигающие до 24 этажей. Однако для начала строительства многоэтажных комплексов необходимо пройти все экспертизы и получить соответствующие разрешения.