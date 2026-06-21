В России
Опубликовано 21 июня 2026, 17:48
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В России начнут тестировать беспилотные самоходные машины

Эксперимент рассчитан на три года
Правительство России ввело экспериментальный правовой режим для эксплуатации высокоавтоматизированных самоходных машин сроком на три года. Испытания пройдут на месторождении Озерное в Бурятии и Песчанке в Чукотском автономном округе, пишет ТАСС.
В России начнут тестировать беспилотные самоходные машины

© Ferra.ru

В рамках проекта планируется проверить работу беспилотной техники при открытых горных работах. Машины будут использовать технологии искусственного интеллекта, компьютерного зрения, анализа больших данных и робототехники.

Техника получит автоматизированные системы управления и сможет перемещаться без участия машиниста-испытателя. Контроль будет выполняться удаленно оператором или диспетчером, который сможет отслеживать маршруты, движение и безопасность эксплуатации.

Испытания пройдут на специальных технологических дорогах с ограниченным доступом.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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