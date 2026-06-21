В России начнут тестировать беспилотные самоходные машины

Эксперимент рассчитан на три года

Правительство России ввело экспериментальный правовой режим для эксплуатации высокоавтоматизированных самоходных машин сроком на три года. Испытания пройдут на месторождении Озерное в Бурятии и Песчанке в Чукотском автономном округе, пишет ТАСС.