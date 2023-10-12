В России начнут устанавливать человеку возвращающий зрение нейроимплант

Мы помогаем фандрайзинг-грантами вузу, "доливаем" туда денег от технологических партнеров и выступаем технологическим заказчиком и приемщиком, а дальше запускаем [продукт] в коммерцию. Мы направляем на это порядка 10-12% выручки, то есть 150-180 млн рублей в год. ... То, куда мы идем, - это прямая конкуренция с Neuralink.