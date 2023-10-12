В России начнут устанавливать человеку возвращающий зрение нейроимплант

В России начнут устанавливать человеку возвращающий зрение нейроимплантК 2025 году
Заместитель директора лаборатории "Сенсор-тех", которая является резидентом "Сколково", Андрей Демчинский рассказал во время форума "Биотехмед" в Сочи , что лаборатория намерена установить человеку возвращающий зрение нейроимплант к 2025 году, пишет ТАСС.
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Планируется, что мы в 2025 году сможем поставить человеку первый имплант, возвращающий зрение.
Также, во время форума "Биотехмед", генеральный директор компании по производству роботизированных протезов "Моторика" Андрей Давидюк заявил, что компания инвестирует в научные проекты, которые также ведутся в университетах, поскольку там сосредоточены "самые яркие умы".
Мы помогаем фандрайзинг-грантами вузу, "доливаем" туда денег от технологических партнеров и выступаем технологическим заказчиком и приемщиком, а дальше запускаем [продукт] в коммерцию. Мы направляем на это порядка 10-12% выручки, то есть 150-180 млн рублей в год. ... То, куда мы идем, - это прямая конкуренция с Neuralink.