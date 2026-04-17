В России нашли безопасный способ переработки пыли металлургических печей

Опубликовано 17 апреля 2026, 10:511 мин.
В России нашли безопасный способ переработки пыли металлургических печейНовый метод не выделяет хлор
В пресс-службе Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) сообщили, что ученые вуза разработали новый метод переработки пыли электродуговых сталеплавильных печей. В отличие от существующих технологий, он не предполагает выделения хлора. Разработку можно применять в металлургии, геохимии, производстве материалов и экологических исследованиях.
Пыль содержит цинк, железо и другие элементы. В России такие отходы накапливаются миллионами тонн и часто просто складируются, создавая экологические риски. Новый метод объединяет фундаментальные исследования и реальные задачи промышленности. Он позволяет возвращать в производство полезные ресурсы.
Новизна подхода заключается в предварительной подготовке и брикетировании пыли. На подготовительном этапе используется специальная компьютерная программа, которая оптимизирует процессы. Она выполняет расчеты по определению фазового состава пыли, отметили в пресс-службе.