В России нашли дешевый способ производства качественной легированной стали

Новая методика позволяет удалить из марганцевой руды фосфор, что представляет особенный интерес в промышленности.

Суть технологии заключается в термической обработке марганцевого концентрата при температуре около 1600-1630 градусов Цельсия с применением монооксида углерода (CO). Этот метод демонстрирует простоту и экономическую целесообразность в снижении уровня фосфора в марганцевой руде, добавили в пресс-службе.

Марганец является важным компонентом в производстве различных видов стали, включая конструкционные, коррозионностойкие, жаропрочные и другие специализированные стали. Для улучшения свойств стали часто используются ферросплавы, включающие в себя марганец.

В пресс-службе добавили, что марганцевая руда, добываемая в России, содержит фосфор, который при плавке вместе с марганцем ухудшает качество производимой стали. Исследования ученых МИСИС показали, что метод продувки марганцесодержащих расплавов монооксидом углерода способен снизить уровень фосфора в расплавах на 20-40%.