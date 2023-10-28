В России нашли дешевый способ производства качественной легированной стали

В России нашли дешевый способ производства качественной легированной сталиБлагодаря ему можно снизить уровень фосфора в расплавах на 20-40%
В пресс-службе национального исследовательского технологического университета "МИСИС" рассказали, что ученые вуза нашли дешевый способ производства высококачественной легированной стали, пишет ТАСС.
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Новая методика позволяет удалить из марганцевой руды фосфор, что представляет особенный интерес в промышленности.
Суть технологии заключается в термической обработке марганцевого концентрата при температуре около 1600-1630 градусов Цельсия с применением монооксида углерода (CO). Этот метод демонстрирует простоту и экономическую целесообразность в снижении уровня фосфора в марганцевой руде, добавили в пресс-службе.
Марганец является важным компонентом в производстве различных видов стали, включая конструкционные, коррозионностойкие, жаропрочные и другие специализированные стали. Для улучшения свойств стали часто используются ферросплавы, включающие в себя марганец.
В пресс-службе добавили, что марганцевая руда, добываемая в России, содержит фосфор, который при плавке вместе с марганцем ухудшает качество производимой стали. Исследования ученых МИСИС показали, что метод продувки марганцесодержащих расплавов монооксидом углерода способен снизить уровень фосфора в расплавах на 20-40%.