В России
Опубликовано 07 мая 2026, 19:32
1 мин.

В России нашли ген, который мешает восстановлению после травм позвоночника

Отключение TAAR5 ускорило возврат двигательных функций у мышей
Российские ученые из Университета «Сириус», СПбГУ и Института физиологии РАН выяснили, что отключение гена рецептора TAAR5 может ускорять восстановление двигательных функций после травм спинного мозга. Результаты могут помочь в разработке новых подходов к лечению тяжелых неврологических повреждений, пишут «Известия».
Ген TAAR5 связан с работой рецепторов, реагирующих на так называемые следовые амины, которые участвуют в процессах, связанных с дофамином и серотонином. Ранее его изучали в контексте координации движений и тревожности, но влияние на восстановление после травм до этого не рассматривалось.

В эксперименте сравнивали обычных мышей и животных с отключенным TAAR5, которым моделировали травму спинного мозга. В течение пяти недель оценивали подвижность, рефлексы и поведение. У второй группы восстановление проходило быстрее, особенно в базовых двигательных функциях.

Ученые отметили, что влияние гена может быть связано с ограничением регенерации нервной ткани, а его подавление рассматривается как возможное направление дальнейших медицинских разработок.

Источник:Известия
Автор:Ингела Воробьева
#наука