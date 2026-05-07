В России нашли ген, который мешает восстановлению после травм позвоночника

Ген TAAR5 связан с работой рецепторов, реагирующих на так называемые следовые амины, которые участвуют в процессах, связанных с дофамином и серотонином. Ранее его изучали в контексте координации движений и тревожности, но влияние на восстановление после травм до этого не рассматривалось.

В эксперименте сравнивали обычных мышей и животных с отключенным TAAR5, которым моделировали травму спинного мозга. В течение пяти недель оценивали подвижность, рефлексы и поведение. У второй группы восстановление проходило быстрее, особенно в базовых двигательных функциях.

Ученые отметили, что влияние гена может быть связано с ограничением регенерации нервной ткани, а его подавление рассматривается как возможное направление дальнейших медицинских разработок.