В России нашли гормон, помогающий сохранить мышцы в условиях невесомости

Эксперимент проводили на крысах: животным вводили MOTS-c в течение семидневной имитации невесомости. В результате их мышцы сохранили силу и выносливость, а объём мышечной массы не снизился на 10−15%, как у крыс, которые не получали препарат.

По словам руководителя проекта Кристины Шарло, проблема потери мышечной массы актуальна не только для космонавтов, но и для многих людей на Земле. Сегодня около трети взрослых ведут малоподвижный образ жизни и сталкиваются с риском мышечной слабости.

Учёные планируют продолжить исследования и изучить, как содержание кальция влияет на работу мышечных волокон и их способность сопротивляться усталости.

Результаты работы опубликованы в международном научном журнале при поддержке Российского научного фонда.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.