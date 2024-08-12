В России нашли метод прогнозирования солнечных вспышек

Опубликовано 12 августа 2024, 17:51
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В России нашли метод прогнозирования солнечных вспышекЗа 1–2 недели до их возникновения
Специалисты Крымской астрофизической обсерватории (КрАО) разработали новую методику, позволяющую заранее прогнозировать солнечные вспышки, которые вызывают корональные выбросы плазмы. Эти выбросы, достигая Земли через 16−20 часов, могут вызвать магнитные бури, опасные для здоровья людей и работы электроники.
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Методика основана на выявлении предвестников вспышек в хаотическом потоке солнечного излучения. Ученые анализировали данные, полученные с космических аппаратов, которые круглосуточно наблюдают за Солнцем. Как отметил заместитель директора по научной работе КрАО Александр Вольвач, за несколько дней до вспышки происходит упорядочивание хаоса в излучении.
По мере накопления данных будет создана система, способная предсказывать солнечные вспышки за 1−2 недели до их появления. Для внедрения методики потребуется инфраструктура, включающая спутники на солнечно-синхронной орбите или сеть наземных обсерваторий. На изобретение уже получен патент.
Источник:Известия
Автор:Ингела Воробьева
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