В России нашли метод прогнозирования солнечных вспышек

Методика основана на выявлении предвестников вспышек в хаотическом потоке солнечного излучения. Ученые анализировали данные, полученные с космических аппаратов, которые круглосуточно наблюдают за Солнцем. Как отметил заместитель директора по научной работе КрАО Александр Вольвач, за несколько дней до вспышки происходит упорядочивание хаоса в излучении.

По мере накопления данных будет создана система, способная предсказывать солнечные вспышки за 1−2 недели до их появления. Для внедрения методики потребуется инфраструктура, включающая спутники на солнечно-синхронной орбите или сеть наземных обсерваторий. На изобретение уже получен патент.