В России нашли новый способ получения материала для аккумуляторов и медицины

Опубликовано 22 марта 2024, 17:10
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В России нашли новый способ получения материала для аккумуляторов и медициныЧто удешевит производство
В пресс-службе Института проблем машиноведения РАН сообщили, что ученые вуза разработали более доступный метод производства нанотрубок карбида кремния. Этот материал может применяться в литий-ионных аккумуляторах, углепластиковых изделиях, автопроме и медицине.
Ученые изучали наноматериалы на протяжении 20 лет и создали новый способ выращивания карбида кремния на кремнии. Этот метод позволяет получить качественные слои материала, превосходящие аналоги мировых компаний, отметили в пресс-службе.
Исследование проведено совместно с учеными из нескольких российских университетов и при поддержке компании «Новые технологии». Новый метод отличается от предыдущих тем, что нанотрубки растут сверху вниз, а не снизу вверх.
Это открытие может значительно удешевить производство нанотрубок и расширить область их применения. Материалы могут быть использованы для создания датчиков, газовых сенсоров и имплантатов в медицине.