В России нашли новый способ получения материала для аккумуляторов и медицины

Ученые изучали наноматериалы на протяжении 20 лет и создали новый способ выращивания карбида кремния на кремнии. Этот метод позволяет получить качественные слои материала, превосходящие аналоги мировых компаний, отметили в пресс-службе.

Исследование проведено совместно с учеными из нескольких российских университетов и при поддержке компании «Новые технологии». Новый метод отличается от предыдущих тем, что нанотрубки растут сверху вниз, а не снизу вверх.

Это открытие может значительно удешевить производство нанотрубок и расширить область их применения. Материалы могут быть использованы для создания датчиков, газовых сенсоров и имплантатов в медицине.