В России нашли новый способ сделать биотопливо более эффективным

Исследование проводилось при температуре 30 °C, что максимально приближено к реальным условиям работы двигателя. Ученые определили избыточные энтальпии — количество выделяемого или поглощаемого тепла, что позволяет оценить характер межмолекулярного взаимодействия в смесях, отметили в пресс-службе.

Сегодня биотопливо является единственным видом топлива, которое считается экологически чистым и может быть использовано для заправки транспортных средств с дизельным двигателем. Для его производства используют смеси разных спиртов и натуральных масел.