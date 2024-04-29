В России нашли новый способ сделать биотопливо более эффективным

Опубликовано 29 апреля 2024, 09:48
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В России нашли новый способ сделать биотопливо более эффективнымПроведено исследование
В пресс-службе Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) сообщили, что ученые вуза выяснили, что при смешивании пропанола, бутанола и пентанола с подсолнечным маслом выделяется одинаковое количество тепла. Это открытие делает эти спирты перспективными добавками к биотопливу, поскольку оно позволит повысить его энергоэффективность и улучшить технические характеристики.
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Исследование проводилось при температуре 30 °C, что максимально приближено к реальным условиям работы двигателя. Ученые определили избыточные энтальпии — количество выделяемого или поглощаемого тепла, что позволяет оценить характер межмолекулярного взаимодействия в смесях, отметили в пресс-службе.
Сегодня биотопливо является единственным видом топлива, которое считается экологически чистым и может быть использовано для заправки транспортных средств с дизельным двигателем. Для его производства используют смеси разных спиртов и натуральных масел.