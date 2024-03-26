В России нашли перерабатывающих пластик личинок

В ходе исследования ученые обнаружили, что личинки жуков не только поглощают пластик, но и перерабатывают его. Это стало возможным благодаря ферментам, выделяемым бактериями в пищеварительном тракте насекомых, отметили в вузе.

Эксперименты показали, что личинки могут полностью разлагать бензольные кольца, из которых состоит пенополистирол. Данный материал является основным компонентом пенопласта. Исследователи планируют продолжить свои исследования, чтобы выяснить, какие другие виды пластика могут разлагать личинки жуков. Это может привести к созданию новых методов утилизации пластиковых отходов.

Открытие личинок жуков может стать важным шагом в решении проблемы загрязнения пластиком и снижения его негативного воздействия на окружающую среду.