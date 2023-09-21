В России нашли подземные комнаты с помощью космических лучей

В мужском монастыре в Печорах есть подземные пещеры и комнаты, в них расположены древние захоронения и пещерный храм, а по легенде могут находиться сокровища Ивана Грозного.

Было известно о семи галереях под монастырем, но российским ученым удалось найти новые подземные комнаты и улицы больших размеров.

Поиск проводился с использованием метода мюонографии, при нем которого регистрируются частицы, возникающие во время попадания космических лучей в верхние слои атмосферы. Они проникают во все объекты, а детектор фиксирует количество поглощенных частиц в определенной зоне. На основе этого у ученые появляется возможность определить области с различной плотностью внутри объекта не разрушая его.