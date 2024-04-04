В России нашли растение, которое поможет в борьбе с клещевым энцефалитом

Эксперименты показали, что эти вещества могут напрямую уничтожать вирус клещевого энцефалита, что делает их перспективными для разработки новых лекарственных препаратов. Важно отметить, что экстракты из различных частей этих растений имеют низкую токсичность для организма и более доступны в производстве, чем существующие препараты на основе донорского иммуноглобулина человека.

Ученые надеются, что дальнейшие исследования позволят разработать эффективные и доступные лекарства для профилактики и лечения клещевого энцефалита.