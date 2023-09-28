В России нашли способ борьбы с биозарослями водозаборов

Ученые предполагают что благодаря разработке станет водоснабжение более качественным и экономии электричества.

Чаще всего трубы на водозаборах обрастают гидробионтами, животными, которые обитают в воде. Они могут привести к потерям напора в системе всасывания воды, а также увеличению потребления электричества.