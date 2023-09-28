В России нашли способ борьбы с биозарослями водозаборов

21:34, 28 сентября 2023
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В России нашли способ борьбы с биозарослями водозаборовС помощью электричества
В министерстве науки и высшего образования РФ в беседе с РИА Новости рассказали, что ученые Северо-Кавказского федерального университета нашли способ борьбы с биозарослями водозаборов в системах водоснабжения с использованием электричества.
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Ученые предполагают что благодаря разработке станет водоснабжение более качественным и экономии электричества.
Чаще всего трубы на водозаборах обрастают гидробионтами, животными, которые обитают в воде. Они могут привести к потерям напора в системе всасывания воды, а также увеличению потребления электричества.
Мы предложили придавать слабый положительный заряд внутренним поверхностям трубопроводов. Таким образом подавляется рост бактерий на стенках трубопроводов и не образуется биопленка.
Николай Стоянов
Один из авторов исследования, профессор кафедры теплогазоснабжения и экспертизы недвижимости СКФУ