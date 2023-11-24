В России
21:52, 24 ноября 2023
1 мин.

В России нашли способ бороться с новообразованиями толстой кишки с помощью ИИ

Даже самые скрытые

Решение, основанное на искусственном интеллекте, разработали в НМИЦ колопроктологии имени А. Н. Рыжих Минздрава России совместно с компанией "Алнисофт". Это инновационное приложение, названное ArtInCol, использует машинное зрение для выявления даже самых скрытых новообразований в толстой кишке прямо во время эндоскопического обследования (колоноскопии), пишет ТАСС.

В России нашли способ бороться с новообразованиями толстой кишки с помощью ИИ

© Ferra.ru

Система способна обнаружить изменения на слизистой оболочке кишки, которые часто ускользают от внимания врачей и могут быть упущены при обычном осмотре. Это позволяет специалистам проводить дополнительную диагностику и, при необходимости, немедленно удалять опасные новообразования.

Минздрав России подчеркнул, что повышение эффективности диагностики злокачественных и предраковых заболеваний толстой кишки может значительно снизить заболеваемость и смертность от этого вида рака, который является одной из самых распространенных онкологических проблем в стране.

Новости партнеров
Новости партнеров