В России нашли способ бороться с новообразованиями толстой кишки с помощью ИИ

Система способна обнаружить изменения на слизистой оболочке кишки, которые часто ускользают от внимания врачей и могут быть упущены при обычном осмотре. Это позволяет специалистам проводить дополнительную диагностику и, при необходимости, немедленно удалять опасные новообразования.

Минздрав России подчеркнул, что повышение эффективности диагностики злокачественных и предраковых заболеваний толстой кишки может значительно снизить заболеваемость и смертность от этого вида рака, который является одной из самых распространенных онкологических проблем в стране.