В России нашли способ делать суперконденсаторы из хлопковых отходов

В основе метода лежит микроволновая обработка сырья в волноводе в режиме бегущей волны. В отличие от традиционного производства активированного угля с длительным нагревом в печах, процесс занимает несколько минут вместо примерно 1,5 часа. Микроволновое излучение равномерно нагревает образец по всему объему, что ускоряет формирование нужной структуры.

Полученный материал имеет систему пор разного размера, что облегчает движение ионов электролита внутри электрода. Испытания показали сохранение более 95% емкости после 20 тыс. циклов зарядки и разрядки. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Energy Storage.