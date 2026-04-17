В России нашли способ накапливать «зеленую» энергию с помощью водорода

17 апреля 2026
В России нашли способ накапливать «зеленую» энергию с помощью водородаНовый алгоритм повышает устойчивость сети
В Минобрнауки РФ сообщили, что ученые Томского политехнического университета вместе с коллегами из Узбекистана предложили способ подключения водородных систем хранения энергии к обычным сетям. Это позволяет копить лишнюю электроэнергию от ветряков и солнечных панелей. Проблема возобновляемых источников в их нестабильности. Водородные системы помогают сглаживать перепады.
Была разработана математическая модель с упором на управление силовым преобразователем. В ней использован продвинутый алгоритм синхронизации с предварительным каскадом фильтрации. Компьютерные расчеты показали, что такой подход быстрее синхронизирует сеть, снижает скачки напряжения и устойчивее работает при авариях, чем традиционные решения.
Внедрение водородной системы повышает малосигнальную устойчивость сети на 24,8%. Это способность возвращаться к нормальному режиму после небольших помех. Энергосистема быстрее справляется с нештатными ситуациями, что уменьшает риск крупных сбоев, отметили в ведомстве.