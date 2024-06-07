В России нашли способ отслеживать распространение шелкопряда по лесам

Спутниковые данные о состоянии листвы и продуктивности растительной экосистемы, полученные с использованием современных технологий, позволяют ученым не только обнаруживать поражения лесов, но и предсказывать возможные очаги инфекции. Этот подход открывает новые перспективы для борьбы с вредными насекомыми и защиты экосистем, отметили в пресс-службе.

Исследователи отмечают, что новый метод основан на анализе изменений в состоянии кроны деревьев, которые происходят под воздействием шелкопряда. Эти изменения можно выявить при помощи спектральных характеристик, которые регистрируются инфракрасными и оптическими спектрометрами.