В России нашли способ отслеживать распространение шелкопряда по лесам

Опубликовано 07 июня 2024, 19:29
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В России нашли способ отслеживать распространение шелкопряда по лесамС высокой точностью
В пресс-службе Российского научного фонда сообщили, что ученые разработали инновационный подход, который позволяет с высокой точностью, до 90%, отслеживать распространение непарного шелкопряда по широколиственным лесам при помощи спутников. Этот методика, предложенная исследователями, была протестирована на березовых лесах в республике Алтай.
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Спутниковые данные о состоянии листвы и продуктивности растительной экосистемы, полученные с использованием современных технологий, позволяют ученым не только обнаруживать поражения лесов, но и предсказывать возможные очаги инфекции. Этот подход открывает новые перспективы для борьбы с вредными насекомыми и защиты экосистем, отметили в пресс-службе.
Исследователи отмечают, что новый метод основан на анализе изменений в состоянии кроны деревьев, которые происходят под воздействием шелкопряда. Эти изменения можно выявить при помощи спектральных характеристик, которые регистрируются инфракрасными и оптическими спектрометрами.