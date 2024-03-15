В России нашли способ перерабатывать стеклопластик без деградации его свойств

Ученые провели многократную переработку деталей из термопластичного композита и выяснили, что химический состав материала и его термические свойства остаются неизменными. Благодаря оптимальной технологии переработки удалось сохранить длину армирующих волокон, что позволило минимизировать потери качества изделий.

Этот прорыв в области переработки стеклопластика может привести к более экологичному производству строительных материалов, автомобильных деталей, а также спортивного оборудования. Ученые уверены, что термопластичные композиты могут заменить термореактивные аналоги, обеспечивая высокое качество и возможность повторного использования.