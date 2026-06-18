В России нашли способ прогнозировать разрушение алюминиевых сплавов

По словам руководителя научной группы профессора Александра Шибкова, исследователи регистрируют собственные сигналы металла во время испытаний и одновременно используют видеосъемку поверхности со скоростью до 100 тыс. кадров в секунду. Полученные данные обрабатывает специальная программа, которая помогает находить полосы локализованной деформации.

Метод может применяться в системах диагностики автомобилей, самолетов, подводных аппаратов и беспилотных устройств. Он рассчитан на переход от планового ремонта к контролю состояния материалов в реальном времени.