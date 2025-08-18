В России
Опубликовано 18 августа 2025, 15:47
1 мин.

В России нашли способ снизить риски после инфаркта

Новый метод прогнозирует осложнения точнее
Учёные Сургутского государственного университета (СурГУ) разработали комбинированный подход для прогнозирования осложнений после инфаркта. Методика сочетает международную шкалу GRACE 2.0 с анализом биологических маркеров в крови пациентов.
Сейчас врачи используют несколько шкал для оценки рисков, но они основаны на зарубежных данных и не всегда точны для российских пациентов. Кроме того, эти методы не учитывают молекулярные показатели, которые могут сигнализировать о возможных проблемах.

Ученые сосредоточились на двух маркерах — белке ST2 и пептиде копептине. Их уровень повышается при перегрузке сердечной мышцы. Исследование показало, что превышение пороговых значений (36,5 нг/мл для ST2 и 3 нг/мл для копептина) указывает на высокий риск осложнений.

По словам Антона Воробьева, доцента кафедры кардиологии СурГУ, наблюдение за пациентами в течение четырех лет позволило установить четкие критерии оценки. Он отметил, что новый подход помогает выявлять пациентов, которым требуется более интенсивное наблюдение и индивидуальная терапия.

Разработка позволяет не только точнее прогнозировать осложнения, но и персонализировать лечение. В перспективе метод можно сочетать с телемедицинскими технологиями для дистанционного мониторинга пациентов из группы риска.

Исследование проводилось совместно с медицинскими институтами из Новосибирска, Кемерова и Сургута в рамках проекта «Код жизни» программы «Приоритет-2030».