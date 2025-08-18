В России нашли способ снизить риски после инфаркта

Сейчас врачи используют несколько шкал для оценки рисков, но они основаны на зарубежных данных и не всегда точны для российских пациентов. Кроме того, эти методы не учитывают молекулярные показатели, которые могут сигнализировать о возможных проблемах.

Ученые сосредоточились на двух маркерах — белке ST2 и пептиде копептине. Их уровень повышается при перегрузке сердечной мышцы. Исследование показало, что превышение пороговых значений (36,5 нг/мл для ST2 и 3 нг/мл для копептина) указывает на высокий риск осложнений.

По словам Антона Воробьева, доцента кафедры кардиологии СурГУ, наблюдение за пациентами в течение четырех лет позволило установить четкие критерии оценки. Он отметил, что новый подход помогает выявлять пациентов, которым требуется более интенсивное наблюдение и индивидуальная терапия.

Разработка позволяет не только точнее прогнозировать осложнения, но и персонализировать лечение. В перспективе метод можно сочетать с телемедицинскими технологиями для дистанционного мониторинга пациентов из группы риска.

Исследование проводилось совместно с медицинскими институтами из Новосибирска, Кемерова и Сургута в рамках проекта «Код жизни» программы «Приоритет-2030».